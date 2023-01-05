Скільки вихідних матимуть українці у 2023 році і які норми робочого часу

В Україні не встановлено єдиної норми робочого часу на рік. Графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Скільки вихідних матимуть українці у 2023 році

У 2023 році українці матиму 116 вихідних днів. Українці, які працюють за календарем п’ятиденного робочого тижня (40 годин\тиждень) мають відпрацювати 1986 годин. Про це розповідає НСН

Варто зауважити, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень встановлено на підприємстві, в установі, організації (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні.

У зв’язку з цим на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Норми робочого часу

Разом з тим відповідно до статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено нові правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

На практиці це означає, що офіційних святкових і неробочих днів в Україні немає. Графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. У 2023 році українці матиму 116 вихідних днів.

Згідно з українським Законодавством 12 державних свят є вихідними днями:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

16 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

4 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

28 липня – День Української Державності

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисників і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським календарем.

«Довгі» вихідні у 2023 році

У зв’язку з тим, що частина вихідних згідно із законодавством переноситься через свята, список «довгих» вихідних на 2023 рік виглядає так:

З 31 грудня 2022 по 02 січня 2023 (всього 3) – Новий Рік;

З 07 по 09 січня (всього 3) – Різдво;

З 15 по 17 квітня (всього 3) – Великдень;

З 03 по 05 червня (всього 3) – Трійця;

З 28 по 30 липня (всього 3) – День державності;

З 14 по 16 жовтня (всього 3) – День захисника України;

З 23 по 25 грудня (всього 3) – Різдво;

З 30 грудня 2023 по 01 січня 2024 (всього 3) – Новий рік.

Джерело

Вихідні дні і свята у січні 2023 року – скільки будемо відпочивати