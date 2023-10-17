Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі і скільки серед них ракетоносіїв – розповіла Гуменюк

Російські окупанти тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні 9 суден, серед них є один підводний човен – ракетоносій, на борту якого можуть бути “Калібри”

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Офіцер зазначила, що наразі у Чорному морі спостерігається шторм, що ускладнює для надводних плавзасобів ЧФ РФ перебування у морі.

“Море в цілому на нашій стороні – воно потужно штормить… 4-5 балів, це велике хвилювання моря, отже, надводні ракетоносії були заведені в пункти базування ще за добу, коли тільки починався шторм, і зараз на чергуванні лише підводний ракетоносій. Його спорядження – до чотирьох ракет типу “Калібр”, – розповіла вона.

При цьому Гуменюк звернула увагу про підвищену небезпеку для громадян у разі ракетної атаки з підводних човнів.

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“Нагадаю, що виявлення пусків саме з підводного човна для систем протиповітряної оборони може бути ускладненим. Тому коли ми говоримо про таку загрозу треба враховувати, що для переходу в укриття є декілька хвилин, і не зволікати з цим”, – наголосила представниця Сил оборони. півдня України. “Зараз корабельне угруповування продовжує перебувати в тому самому районі, де їм здається, що поки що безпечно – це від східного узбережжя Криму до російського Новоросійська. Їх всього дев’ять. Очевидно, що внаслідок шторму будуть заведення в пункти базування”, – повідомила Гуменюк.

Крім того, ще один ворожий корабель висвітлює ситуацію в Азовському морі, додала вона.

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