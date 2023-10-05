РФ планує замінувати «гуманітарний коридор» для атаки на цивільні судна в Чорному морі – розвідка Британії

Міністерство закордонних справ Великої Британії з посиланням на на розвіддані попередила, що РФ може використовувати морські міни для нападу на цивільні судна в Чорному морі. Про це повідомляє британський уряд на своєму сайті, передає НСН.

РФ планує замінувати «гуманітарний коридор» для атаки на цивільні судна в Чорному морі

Слід зазначити, що російськї атаки знищили достатню кількість зерна, щоб прогодувати понад мільйонів людей протягом року. За оцінками Британії, росія покладе відповідальність за будь-який напад на Україну.

“Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Велика Британія попереджала, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі”, — йдеться у повідомленні.

За оцінками Британії, росія намагається атакувати цивільні судна, які прямують через український «гуманітарний коридор», щоб перешкодити експорту українського зерна, що, своєю чергою, продовжить спроби росії тиснути на українську економіку.

«Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі», – вважають у Британії.

У заяві наголошується, що Британія працює з Україною та іншими партнерами, щоб запровадити підвищення безпеки судноплавства, і використовує свої можливості спостереження та розвідки для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

“Атаки росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструють повну зневагу путіна до життя цивільного населення та потреб найуразливіших верств населення у світі. Світ спостерігає — і ми бачимо наскрізь цинічні спроби росії покласти провину за свої атаки на Україну. Ми і наші союзники стоїмо єдиним фронтом проти путіна і його спроб завдати шкоди Україні і, таким чином, решті світу”, — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що останні плани росії є частиною ширшої схеми російської агресії в Чорному морі. Починаючи з липня, росія систематично атакує українські портові та цивільні об’єкти.

“У той час як Велика Британія і наші партнери продовжують робити все можливе, щоб український експорт потрапляв до тих, хто його найбільше потребує, ця система цілеспрямованих атак у Чорному морі з боку росії демонструє готовність президента путіна перетворити на зброю продовольство і мирну торгівлю за рахунок решти світу, оскільки вони блокують доступ продовольства на світові ринки”, — зазначили у британському уряді.

За даними британської розвідки, після виходу з Чорноморської зернової ініціативи росія:

Пошкодила 130 об’єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені.

Знищила майже 300 000 тонн зерна — більше, ніж весь обсяг, який росія пообіцяла передати африканським країнам, і якого достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.

Через рішення росії вилучити до 24 мільйонів тонн продуктів харчування з України, вони можуть не потрапити на світові ринки протягом наступного року, якщо Україна не зможе створити альтернативні експортні маршрути.

До вторгнення росії Україна годувала 400 мільйонів людей у світі і забезпечувала від 8 до 10% світового експорту пшениці та від 10 до 12% експорту кукурудзи і ячменю.

Україна забезпечувала понад 50% пшениці для Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у 2022 році, і без Чорноморської зернової ініціативи ВПП буде змушена замінити її більш дорогою або менш якісною пшеницею.

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