Наталія Гуменюк розповіла, що російські війська обстрілюють цивільне населення, щоб посіяти страх серед населення півдня України. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Еспресо, передає НСН.

Навіщо російські війська посилили свою авіацію на півдні України – пояснила Гуменюк

Російська авіація частіше почала з’являтися на півдні України, тому що рашисти не розуміють, в якому напрямку буде наступне посилення Сил оборони України.

“Ворог не припиняє активності щодо маневрування силами та засобами, ведення контрбатарейної боротьби й посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до 10 керованих авіабомб, які спрямовані у напрямок Бериславщини, – зауважила Гуменюк.

Вона уточнила, що окупанти завдають ударів по цивільному населенню, щоб посіяти страх серед мешканців півдня України.

“У такий спосіб окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофілюючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти, звідки чекати чергової активізації нашого руху”, – додала Гуменюк.

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