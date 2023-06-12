Скільки Patriot отримає Україна до кінця 2024 року

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п’ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot, які будуть поставлені в Україну до кінця 2024 року

Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі американському виданню The Wall Street Journal, інформує НСН.

Задля забезпечення потреб ЗСУ, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

«Україна сьогодні має у своєму розпорядженні дві батареї Patriot, які передали США та Нідерланди. Кожна з них включає вісім пускових установок та інше необхідне обладнання», – зазначив Грег Хейс.

Він вказав на те, що компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

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«Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано», — сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що на наступному засіданні у форматі «Рамштайн» 15 червня будуть обговорювати деталі «літакової коаліції» для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

Попередня зустріч проходила 25 травня. Там обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard.

Також там повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди.

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