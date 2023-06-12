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CуспільствоВійна
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Скільки Patriot отримає Україна до кінця 2024 року

Журналіст
Відомо, скільки Patriot отримає Україна до кінця 2024 року
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Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п’ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot, які будуть поставлені в Україну до кінця 2024 року

Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі американському виданню The Wall Street Journal, інформує НСН.

Задля забезпечення потреб ЗСУ, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

«Україна сьогодні має у своєму розпорядженні дві батареї Patriot, які передали США та Нідерланди. Кожна з них включає вісім пускових установок та інше необхідне обладнання», – зазначив Грег Хейс.

Він вказав на те, що компанія була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

Скільки Patriot отримає Україна до кінця 2024 року

Скільки Patriot отримає Україна до кінця 2024 року

«Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано», — сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що на наступному засіданні у форматі «Рамштайн» 15 червня будуть обговорювати деталі «літакової коаліції» для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

Попередня зустріч проходила 25 травня. Там обговорили пошук додаткових систем ППО для Києва, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і створення нового центру обслуговування танків Leopard.

Також там повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди.

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