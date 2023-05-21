Скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16 – розповів Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16

Місія тренування українських пілотів на F-16 – це перший крок у коаліції винищувачів, зауважив Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський у Японії підтвердив, що Україна отримає від західних партнерів сучасні літаки F-16. На них навчатимуться досвідчені пілоти, щоб скоротити процес до максимуму.

Про це український президент сказав на пресконференції після виступу G7 у Японії у неділю, 21 травня.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН

Скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16

“Ми довго потужно працювали, працювали політично з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат – посилення нашого неба, окрім ППО… Частину цього повинна виконувати західного формату авіація. Тому ми так працювали над F-16. І сьогодні для нас відкрита місія тренування – це перший крок”, – розповів він.

Скільки і коли Україна отримає винищувачів від партнерів – наразі глава держави не може сказати.

“Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будео працювати, щоб це люди були максимально, як вийде, досвідчені, щоб скоротити процес навчання. Я не можу зараз сказати, скільки у нас вийде отримати літаків. Не можу сказати, коли це буде. Але ми будемо прискорювати цей процес, тому що для нас це важливо кожного дня, тому що ми втрачаємо людей”, – підсумував Зеленський

Скільки літаків F-16 може отримати Україна

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат після інформації, що Україна отримає від Заходу сучасні літаки F-16, розповів, скільки винищувачів можуть передати ПС. За словами Ігната, літаки в Україні будуть передаватися підрозділами, це 12+ літаків.

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