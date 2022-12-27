Скільки може зберігатися вакцина від коронавірусу у разі відключення електроенергії – МОЗ

Через обстріли армією РФ енергетична інфраструктура України має серйозні пошкодження. Скільки може зберігатися вакцина від коронавірусу в у разі знеструмлення

У зв’язку з постійними відключеннями електрики, зокрема, у медичних закладах, українці почали цікавитися питанням щодо придатності вакцини від коронавірусу.

Детальніше це питання розглянули у Міністерстві охорони здоров’я, повідомляє НСН

Чи придатна вакцина від коронавірусу у разі відключення світла

Експерти заявили, що постійні знеструмлення медичних закладів в Україні не впливають на ефективність та якість вакцини від коронавірусу. У більшості лікарень склади зберігання вакцин заздалегідь були обладнані генераторами, реєстраторами температури, холодильниками для місячного запасу вакцин та термосумками для їхнього транспортування.

У МОЗ повідомили, що у закладах первинної медико-санітарної допомоги вакцини для рутинних щеплень і проти COVID-19 можуть зберігати від тижня до місяця.

“Усі заклади охорони здоров’я, які займаються вакцинацією, мають чіткий алгоритм дій у разі знеструмлення, а медики пройшли додаткове навчання й знають, що робити”, – йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо в медичному закладі відсутнє спеціальне обладнання для зберігання й моніторингу температури препаратів, то відкриті флакони з вакциною дозволяється зберігати не більше, ніж 6 годин.

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