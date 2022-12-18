«Оце перемога»: в Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому завжди було світло

В Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому завжди було світло. Тепер усі разом вони сидять без електроенергії, передає НСН.

Про курйозний випадок розповів мешканець Тернополя Святослав Журовський.

Сусіди добились знеструмлення будинку, в якому завжди було світло

«Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!», написав чоловік.

Святослав Журавський дуже уважно цікавиться електропостачанням рідного міста. Напередодні він розробив карту електропостачання Тернополя й створив відповідний сайт.

Починаючи з 10 жовтня Росія завдала декілька масованих атак по енергетичній системі України. Внаслідок кожного удару українці залишаються без світла і тепла на досить тривалий час.

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