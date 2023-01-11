Штрафи за використання генераторів – кого і як можуть покарати

Через перебої з електроенергією українці починають все частіше користуватися генераторами. Кого и як можуть покарати за використання генераторів

За викиди з генераторів можуть оштрафувати. Втім, це стосується лише підприємців та швидко вирішується.

Про це повідомляє НСН

Кого і як можуть отштрафувати за використання генераторів

Так, згідно з чинним законодавством, в Україні використовувати генератори в кафе, ресторанах, магазинах та інших закладах забороняється без відповідного дозволу.

“Відсутність дозволу на викиди може загрожувати підприємству накладенням адміністративного штрафу від 5 до 8 тис. грн.; обмеженням, тимчасовим припиненням діяльності, пов’язаної з використанням генератора”, – заявили у Держспоживслужбі.

Однак, під час воєнного стану цю проблему можна вирішити досить швидко та “безболісно”, звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або подавши декларацію для використання генератора через застосунок “Дія”. Тобто фактично на час війни можна обійтися лише декларацією – її зобов’язані прийняти чиновники і після цього оштрафувати бізнес не зможуть.

Водночас, простим українцям, які використовують генератор для особистих потреб у себе вдома, такий дозвіл не потрібний – дозвільно-декларативні процедури стосуються виключно суб’єктів господарювання.

Джерело

Використання генератора — скільки українцям коштуватиме доба користування