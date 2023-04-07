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Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію – YASNO

Журналіст
Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію - YASNO
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Побутові клієнти YASNO заборгували за спожиту електроенергію близько 2,5 млрд грн.. Що загрожує споживачам, якщо вчасно не платити за електроенергію

У YASNO розповіли, що чекає на українців, якщо платіжна дисципліна з оплати електроенергії не покращиться.

Про це повідомила прес-служба компанії, інформує НСН.

Так, побутові клієнти YASNO заборгували за спожиту електроенергію близько 2,5 млрд грн. При цьому незважаючи на те, що ситуація з електропостачанням стабілізувалася та відключення не застосовуються, рівень оплати населення залишається низьким.

Як зазначається, більшість важливих енергооб’єктів країни пошкоджено через російські обстріли. Для відновлення енергетичної інфраструктури потрібно багато часу і значний фінансовий ресурс, який частково покривається за рахунок західних партнерів.

Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію

Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію - YASNO

“Але без стабільного надходження коштів усередині країни можливості оперативно поповнювати запаси обладнання будуть обмежені. Зниження рівня оплат хоча б на 1% – це нестача сотень мільйонів гривень для проведення ремонтних робіт. Якщо вони не продовжуватимуться, існує велика ймовірність аварійних ситуацій та знеструмлення житлових кварталів”, – йдеться у повідомленні

До того ж, увагу українців звернули на те, що, незважаючи на те, що в період військового стану в Україні заборонено відключення за несплату комунальних послуг, але це не означає списання боргів.

У компанії також наголосили, що після війни постачальники знову матимуть право відключати неплатників. У цьому випадку боржникам доведеться не тільки повністю сплатити всі рахунки, а й послуги відключення та повторного підключення.

Джерело

Ще новини України: Хто з українців може не платити за комунальні послуги під час війни

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