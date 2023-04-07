Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію – YASNO

Побутові клієнти YASNO заборгували за спожиту електроенергію близько 2,5 млрд грн.. Що загрожує споживачам, якщо вчасно не платити за електроенергію

У YASNO розповіли, що чекає на українців, якщо платіжна дисципліна з оплати електроенергії не покращиться.

Про це повідомила прес-служба компанії, інформує НСН.

Так, побутові клієнти YASNO заборгували за спожиту електроенергію близько 2,5 млрд грн. При цьому незважаючи на те, що ситуація з електропостачанням стабілізувалася та відключення не застосовуються, рівень оплати населення залишається низьким.

Як зазначається, більшість важливих енергооб’єктів країни пошкоджено через російські обстріли. Для відновлення енергетичної інфраструктури потрібно багато часу і значний фінансовий ресурс, який частково покривається за рахунок західних партнерів.

Що загрожує українцям, якщо вчасно не платити за електроенергію

“Але без стабільного надходження коштів усередині країни можливості оперативно поповнювати запаси обладнання будуть обмежені. Зниження рівня оплат хоча б на 1% – це нестача сотень мільйонів гривень для проведення ремонтних робіт. Якщо вони не продовжуватимуться, існує велика ймовірність аварійних ситуацій та знеструмлення житлових кварталів”, – йдеться у повідомленні

До того ж, увагу українців звернули на те, що, незважаючи на те, що в період військового стану в Україні заборонено відключення за несплату комунальних послуг, але це не означає списання боргів.

У компанії також наголосили, що після війни постачальники знову матимуть право відключати неплатників. У цьому випадку боржникам доведеться не тільки повністю сплатити всі рахунки, а й послуги відключення та повторного підключення.

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