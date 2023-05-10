Що хоче показати росія останніми ракетними ударами по Україні – розповіли у ISW

Росія останніми ракетними ударами по Україні намагається стримати потенційні майбутні українські контрнаступи

Росія останньою серією ракетних ударів хоче показати, що стримує майбутній український контрнаступ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідає НСН.

Так, у ніч на 9 травня російські війська завдали чергової масштабної серії ракетних ударів по Україні. Українська ППО збила 8 крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 ракет Х-101/Х-555, які випустили окупанти.

Генштаб України повідомив, що п’ять ракет С-300 влучили по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

При цьому міністерство оборони РФ заявило, що російські війська завдали концентрованого удару по українських пунктах тимчасової дислокації та складах боєприпасів, нібито успішно вразивши всі цілі.

Що хоче показати росія останніми ракетними ударами по Україні

Аналітики зазначили, що продовження російських ракетних ударів у меншому масштабі, ніж щоденні удари під час невдалої російської кампанії проти критичної інфраструктури України, ймовірно, свідчить про те, що російські сили більше зосереджені на підтримці регулярної серії ракетних ударів, ніж на фактичній ефективності ударів.

«Російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW:

Президент Росії Володимир Путін відмовився використати своє звернення до 9 травня, щоб внести будь-які суттєві зміни в риторику, і повторив існуючі наративи, готуючись до тривалої війни та представивши Росію як успішне протистояння всьому Заходу.

Крім того, Путін намагався використати святкування Дня перемоги, щоб згуртувати партнерів із СНД, багато з яких прагнули зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, скористався святкуванням Дня перемоги як можливістю висміяти Путіна та поставити під сумнів його судження в одному з найбільш прямих викликів Путіну на сьогоднішній день.

Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» не відійде з Бахмута до заявленого раніше терміну 10 травня, незважаючи на те, що міноборони Росії не змогло вирішити заявлену «недостатність снарядів».

Невиконання Пригожиним погрози про відступ, яку він зробив 5 травня, свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від російського МО.

Пригожин продовжував звинувачувати інші російські іррегулярні формування у великих втратах і повільних темпах просування в Бахмуті, щоб виставити «Вагнер» як єдину компетентну силу, що діє в цьому районі.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове – Кремінна.

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