Ситуація на ринку праці в Україні погіршується з кожним місяцем. Кого шукають роботодавці і скільки готові платити

Роботодавцям дуже складно знайти фахівців, при цьому кількість вакансій зростає швидше, ніж кількість резюме

Про це йдеться в даних статистики opendatabot, повідомляє НСН.

Кого шукають роботодавці

Найбільш потрібними залишаються вчителі. У цій сфері зафіксовано приріст кількості вакансій у 10%, наприклад, на 14% більше пропозицій щодо роботи для вчителів англійської мови. У липні також більше можливостей знайти роботу у сфері культури, музики та шоу-бізнесу (плюс 8%). Число пропозицій для юристів зросло на 7%. Всього відкрито 93 тис. вакансії (і це дані лише кадрових порталів, реальна кількість може бути значно вищою).

Число резюме при цьому збільшилося лише на 2%. Шукають роботу пенсіонери (серед них кількість резюме зросла на 3%). Найбільша частка кандидатів у пошуку – люди без досвіду роботи (35%). Важливо, що частка претендентів на досвід 5+ років трохи менше – 33%.

Ринок праці в Україні – кого шукають роботодавці та скільки платять

Водночас майже половина роботодавців розглядає пропозиції щодо роботи лише для тих, хто має досвід роботи. Знайти співробітника з досвідом дуже складно.

Хто найбільше заробляє

Серед лінійних працівників найбільші зарплати місяць поспіль зберігаються у медіабаєрів – 53 тисячі гривень. До топ високооплачуваних фахівців також увійшли водії-міжнародники — середня зарплата 42,5 тисячі гривень, і бізнес-аналітики – 38,7 тисячі гривень.

Жінки все ще частіше шукають роботу: 130 тисяч жінок, які створювали чи оновлювали резюме проти 96,4 тисячі чоловіків. Криза в українському ІТ триває. Експерти зазначають, що українському айтішнику, щоб знайти роботу, недостатньо бути просто класним – потрібно самому відгукуватися на вакансії.

Загалом у липні рекрутери опублікували 13,9 тисяч вакансій – майже стільки ж, як у червні. А ось кандидатів, які активували профіль, збільшилося на 5% до червня – 20,5 тисяч. Найбільше вакансій публікується для маркетологів (11%), JavaScript (7,5%), Sales (5,8%), DevOps (5%)

Найпопулярнішими серед нових користувачів у липні залишаються рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та автобізнес. Вперше з початку великої війни українці знову повернулися до поїздок. Так, за даними сервісу для купівлі залізничних квитків Railwaybot, у липні було зафіксовано найбільшу кількість покупок квитків з початку повномасштабної війни. Найбільш затребуваними у пасажирів були маршрути до Києва, Львова та Дніпра.

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