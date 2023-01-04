Робота в нічний час – які зміни планують внести в умови роботи для нічних працівників

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачено внесення змін в умови роботи в нічний час. Що передбачається законопроектом для нічних працівників

У серпні вступив в силу закон, що передбачає запровадження особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим часом. Цього року в трудовому законодавстві також можуть відбутися зміни.

В Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 8309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань роботи працівників у нічний час». Про це розповідає НСН

Робота в нічний час – в Україні пропонують покращити умови для нічних працівників

Проектом акту пропонується:

надати визначення поняттям «нічний час», «нічний працівник»;

законодавчо закріпити гарантії праці нічних працівників щодо проходження медичних оглядів, переведення на денну форму роботи, у разі наявності медичного висновку;

збільшення тривалості основної відпустки для нічних працівників;

підвищення розміру оплати роботи у нічний час.

Щорічну основну відпустку таким працівникам хочуть збільшити до 28 днів на рік за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю (КЗпП) визначеннями “нічний час” та “нічний працівник”. За законопроектом нічний час триває з 22 години вечора до 7 години ранку, а нічним працівником вважається той, хто працює у зазначений час не менше трьох годин. Також робочий час нічних працівників не повинен перевищувати 7 годин на добу.

Крім того, депутати пропонують забезпечити нічних працівників безкоштовним медоглядом під час працевлаштування, а потім раз на півроку.

Відповідно до чинної ст. 108 КЗпП, “робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодою та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи вночі”. Проєкт закону пропонує підвищити нижній рівень оплати праці до “30% від тарифної ставки (окладу), посадового окладу (заробітної плати)”.

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття цього законопроєкту необхідно, бо відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до положень Директиви № 2003/88/ЄС Європейського парламенту та Ради від 04.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу.

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