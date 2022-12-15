Звільнення з роботи у Польщі – як правильно розірвати трудовий договір

Багато українців знайшли роботу в Польщі. Але через різні причини трудові відносини з роботодавцем можуть завершитися.

Як правильно розірвати трудовий договір і які можуть бути наслідки при порушенні процедури? Чи можна звільнити вагітну жінку або працівника, який перебуває у відпустці чи на лікарняному? Які документи працівник має право отримати від роботодавця після припинення трудових взаємин?

НСН розповідає, як звільнитися з роботи у Польщі.

Припинення цивільноправових договорів: Umowa o dzieło та Umowa zlecenia

Umowa o dzieło та Umowa zlecenia регулюються Цивільним Кодексом Польщі. Якщо у договорі не прописані умови його припинення, то застосовуються норми закону. Припинити трудові відносини за такими контрактами можна за згодою сторін – у документі про розірвання описують розмір компенсацій та інші подробиці. Після підписання цього документа взаємні претензії не розглядатимуться.

У разі припинення за ініціативою роботодавця або підрядника у кожної зі сторін можуть виникнути претензії. Залежно від того, як виконували свої обов’язки роботодавець і підрядник, сторони можуть вимагати компенсацію. Остаточне рішення ухвалює суд.

Конкретних строків повідомлення іншої сторони про бажання припинити договір законом не встановлено, але може бути прописано у договорі. Тому під час укладання таких контрактів важливо уважно вивчити його пункти.

Як розірвати трудовий договір у Польщі

Розірвання трудового договору: Umowa o pracę

Umowa o pracę регулюється Трудовим Кодексом Польщі. Працюючи за таким контрактом, робітник має максимальний захист. Нагадаємо, що Umowa o pracę може бути укладено:

на випробувальний термін;

на певний термін;

на невизначений термін.

Процес припинення трудового договору починається з повідомлення – або роботодавця, або працівника. Відповідно до договору, який укладений на певний та невизначений термін, термін повідомлення про звільнення залежить від стажу працівника у компанії. Якщо стаж:

до 6 місяців – термін повідомлення за 2 тижні;

від 6 місяців до 3 років – термін повідомлення за 1 місяць;

понад 3 роки – термін повідомлення за 3 місяці.

У разі розірвання договору, укладеного на випробувальний термін, строки повідомлення про звільнення такі:

працівник працює до 2 тижнів – термін повідомлення 3 дні;

понад 2 тижні – термін повідомлення 1 тиждень;

3 місяці – термін повідомлення 2 тижні.

За згодою сторін термін відпрацювання може бути скорочений.

Важливо! Роботодавець не має права розривати договір, якщо робітниця вагітна або оформлена відпустка по догляду за дитиною. Крім того, не можна звільнити співробітника, який перебуває на лікарняному до закінчення терміну в 182 дні.

Без повідомлення можна звільнити працівника, який тривалий час відсутній на робочому місці без поважних причин, а також, якщо співробітник вчинив серйозне порушення чи злочин.

Як звільнитися з роботи у Польщі: важливі нюанси

При розірванні Umowa o pracę працівник отримує виплати не лише за виконаний обсяг роботи, а й за невикористану відпустку. Якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, то в деяких випадках працівник також має право на виплату вихідної допомоги.

Після розірвання трудових відносин роботодавець зобов’язаний видати працівникові Świadectwo pracy (аналог трудової книжки в Україні). У документі має бути така інформація:

посада та період роботи в компанії;

ставка;

дні відпустки, лікарняний;

причини звільнення.

Świadectwo pracy містить лише фактичну інформацію, в ній не повинно бути оціночних суджень про працівника. Якщо у документі є неправильна інформація, протягом 14 днів потрібно подати заяву з проханням виправити дані.

Після звільнення працівник має право подати заяву до центру зайнятості про виплату допомоги з безробіття. Строк, на який призначають ці виплати, залежать у тому числі й від причини розірвання договору: хто був ініціатором звільнення, чи це було звільнення в дисциплінарному порядку тощо. Найдовший період виплат встановлюється тим працівникам, які були звільнені з ініціативи роботодавця.

Також центр зайнятості допоможе з пошуком нової роботи. І тоді ви зможете знову підтримувати своїх рідних в Україні.

Джерело

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