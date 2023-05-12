Психолог розповіла, за які речі мамам не повинно бути соромно

Суспільство нав’язує мамам багато обов’язків. Але материнство – це важка праця. Крім безсонних ночей та істерик дитини громадськість осуджує, тисне та дає поради, через які молоді мами відчувають постійне почуття провини. За які речі мамам не повинно бути соромно

Про це повідомила психолог Юлія Коляда в Instagram, розповідає НСН.

Ідеальна мама

Експерт каже, що суспільство нав’язує мамам надто багато обов’язків. Усі думають, що хороша мама завжди ідеально виглядає:

водить дітей на багато занять;

готує по 3 страви за раз;

займається спортом і сидить на дієтах.

“Всі ці “ідеальні” картинки, подекуди викликають відчуття відчаю, провини, сорому. Так от не ведіться на те, що вам намагаються нав’язати, якщо це не збігається з вашою особистою думкою”, – йдеться у повідомленні.

Не соромтесь цього

За бажання втекти та побути однією

За словами психолога, іноді це просто необхідно. Однак, якщо жінка постійно це відчуває – це ознака вигоряння, тоді їй необхідна допомога.

За які речі мамам не повинно бути соромно

Дитячі істерики у громадському місці

Пам’ятайте – діти не завжди можуть висловити свої потреби і часом істерика – єдиний доступний їм спосіб.

Злість на дитину

Важливо пам’ятати, що злитися – це нормально, навіть на дитину. Головне екологічно зливати ці емоції та не намагатися придушити.

Небажання грати

Не варто соромитись, якщо у вас немає бажання грати в одні і ті ж ігри та читати одні і ті ж книги.

Сон замість прибирання

Часто жінки можуть вибрати сон замість миття посуду або підлоги. І це абсолютно нормально.

Дитина захворіла

Не варто слухати тих, які говорять, що не додивилась. Ви мама і краще знаєте, як виховувати дитину.

Заснули не вмившись

Не варто соромитись, якщо ви заснули і забули зробити процедуру по догляду.

Дитина не хоче ділитись іграшками

Часто діти не хочуть ділитись іграшками і це нормально. Цього не потрібно соромитись.

Помилки

Робити помилки – це досвід. Необхідно робити правильні висновки і рухатись далі.

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