Під час воєнного стану в Україні обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Як діяти, коли прийшла повістка, а чоловік за кордоном

Що робити, коли прийшла повістка, але чоловік за кордоном розповідає НСН з посиланням на 24 канал.

Адвокат зазначив, що відповідно до законодавства та трактування судами, належним повідомленням особи про вручення повістки є особистий підпис такої особи або акт відмови від підписання, завірений двома свідками. Водночас свідки повинні засвідчити, що особі було оголошено зміст повістки, однак, вона в їх присутності відмовилася від отримання.

Прийшла повістка, але чоловік за кордоном – що робити

Також юрист додав, щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення за відсутності особи, стосовно якої він складений, судова практика свідчить, що такий порядок неможливий. Так порушується право особи, що притягається до адміністративної відповідальності на правову допомогу, надання пояснень щодо суті порушень, що не дає можливості ухвалити законне та обґрунтоване рішення по справі.

“Про жодну кримінальну відповідальність у цьому випадку не може бути мови, адже вона наступає не за систематичні адміністративні правопорушення, а за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації”, – підкреслив Межирицький.

Також він пояснив, що у випадку, якщо разом з повісткою передали виклик у справі про адміністративне правопорушення, то цей документ не передбачений жодним нормативним актом, яким керуються у своїй діяльності ТЦК та СП.

Водночас зазначив, все ж є вірогідність того, що адміністративний штраф накладуть. Дізнатись про це буде можливо тільки після відкриття виконавчого провадження.

“Захистити свої права в цьому випадку можливо навіть з-за кордону, адже наразі суди скасовують постанови по статті 210-1 КУпАП, якщо ТЦК не доведе належного вручення особі повістки та її присутності під час складання адміністративного протоколу”, – підсумував Межирицький

Додав, що у такому випадку знадобиться допомога адвоката, який отримає копію постанови про накладення штрафу у виконавчій службі та здійснить її судове оскарження.

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