В Україні проходить повірка лічильників газу, яка раніше була призупинена. Це обов’язкова процедура, від якої споживач не може відмовитись. Що треба знати, щоб уникнути обману

На жаль, трапляються випадки, коли недобросовісні газовики намагаються необґрунтовано заробити на споживачі. Причому повірка лічильника може стати їм зручною нагодою для незаконного заробітку.

Видання ГазПравда розповіло, до чого можуть вдатися недобросовісні працівники газової служби, і як споживачеві убезпечити себе від таких намірів. Про це інформує НСН.

Один із найпоширеніших способів – звинувачення власника лічильника у несанкціонованому втручанні в його роботу. Газовики пишуть в акті про зірвані пломби або інші ознаки проникнення в лічильник.

Ще один шахрайський прийом, щоб узяти з господаря побільше грошей – “накручування” показань лічильника. Це цілком можливо зробити при його повірці.

Повірка лічильників газу – що треба знати, щоб уникнути обману

Щоб уникнути цього, власник лічильника повинен обов’язково бути присутнім при його демонтажі та простежити, щоби Акт про демонтаж лічильника було складено правильно.

Зокрема, у цьому Акті мають бути відображені такі відомості:

відсутність механічних пошкоджень та ознак несанкціонованого втручання у роботу лічильника;

наявність та цілісність пломб;

стан різьбових з’єднань;

наявність відбитків повірочного тавра.

Крім того, до Акту мають бути внесені поточні показання лічильника, щоби потім їх неможливо було змінити.

Такий акт складається у двох примірниках. Один – газовики забирають із собою, другий – залишають власнику лічильника. Його обов’язково потрібно зберігати у себе, як мінімум, до завершення повірки лічильника та його встановлення на колишнє місце.

Крім того, господареві житла потрібно бути присутнім при демонтажі лічильника. При цьому він має право знімати процес на фото або відео.

Тільки таким чином можна максимально убезпечити себе від можливих недобросовісних кроків представників облгазу.

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