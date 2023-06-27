Повірка лічильників газу в Україні – відповіді на 3 найпоширеніші питання

В Україні буде зроблена повірка лічильників газу. Якщо не провести таку перевірку вчасно, платівки розраховуватимуть виходячи з нормативів споживання, а не показань приладу обліку

У зв’язку з цим українці масово звертаються за роз’ясненнями щодо процесу перевірки.

Фахівці профільного порталу “ГазПравда“, які консультують споживачів, відповіли на три найпоширеніші питання, інформує НСН.

Чи можна провести перевірку лічильника газу на місці без його демонтажу?

Так. Чинними нормативно-правовими актами передбачено таку опцію, проте право обирати місце проведення повірки лічильника побутового споживача законодавчо закріплено виключно за облгазом.

Тобто, облгаз відповідно до своїх можливостей та з урахуванням економічних факторів і можливості транспортування приймає рішення про місце проведення перевірки у стаціонарних чи пересувних перевірочних лабораторіях, або безпосередньо на місці експлуатації.

Чи можна перешкодити перевірці чи не погодитись на демонтаж лічильника?

В Україні передбачено відповідальність споживача, який перешкоджає співробітникам облгазу здійснити періодичну перевірку лічильника або наполягає на проведенні такої повірки за місцем встановлення без його демонтажу, мотивуючи це тим, що лічильник є його власністю.

Насправді неважливо, хто є власником лічильника: побутовий споживач чи облгаз. В обох випадках лічильник газу є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, що підлягає періодичній повірці.

Повірка лічильників газу в Україні – що треба знати

Міжповірочні інтервали лічильників газу становлять:

2 роки для лічильників газу класу 1,0 (клас лічильника вказаний у його техпаспорті);

8 років для лічильників газу класу 1,5.

Чинне законодавство поклало обов’язки на проведення періодичної перевірки побутових лічильників газу виключно на облгази. Тому, якщо облгаз належним чином повідомив споживача про терміни перевірки, перешкоджати його діям – це порушення.

У такому разі облгаз складає “Акт про порушення”, в якому представник облгазу має попередити споживача під особистий підпис про наслідки його рішення. Так, через 20 днів з дня складання акта споживачеві буде здійснено розрахунок збитків за граничними обсягами споживання газу, якщо протягом цього часу споживач не забезпечить доступ представникам облгазу для демонтажу лічильника газу з метою проведення його періодичної повірки.

Однак, якщо до закінчення терміну міжповірочного інтервалу споживач надасть доступ до приладу обліку для його демонтажу та за відсутності пошкодження лічильника або пломб на ньому, йому здійснять перерахунок за фактичними обсягами споживання газу з урахуванням останніх показань лічильника.

Відмова споживача підписувати акт не звільняє від відповідальності. “Акт про порушення” вважається дійсним, якщо його підписали представник облгазу та одна незацікавлена особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або керуючий будинком, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування).

Які дії здійснює представник облгазу перед демонтажем перевірочного лічильника?

До демонтажу лічильника газу представник облгазу здійснює попередній огляд щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак несанкціонованого втручання в його роботу, перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків перевірочного тавра. Результати такого огляду та поточні показання лічильника фіксуються у “Акті про демонтаж лічильника”.

Такий акт складається у двох примірниках: один зберігається у споживача, інший залишає у себе облгаз. Цей акт споживачеві необхідно зберігати до завершення перевірки лічильника та його повернення на місце експлуатації – у разі виникнення спірних ситуацій за результатами перевірки.

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