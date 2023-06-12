Масова перевірка лічильників в Україні – до чого треба бути готовими

В Україні відновлюється повноцінна перевірка лічильників. Українці, які втручались в роботу приладу обліку або не зберегли акти про ремонти, ризикують отримати штрафи у десятки тисяч гривень.

Про те, як і кого можуть покарати під час перевірки лічильника і що варто знати, розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Оштрафувати можуть на десятки тисяч гривень

Іноді внаслідок повірки постраждати можуть ті українці, які не намагалися сфальшувати свідчення лічильника. Адвокат Роман Симутін розповів про випадок, коли українцю донарахували 60 тис. грн через плутанину у пломбах.

Українець у 2007 році замінив свій лічильник, а газова служба склала акт. Однак через роки зняли лічильник на перевірку та заявили про порушення: мовляв, пломба встановлена пізніше, ніж сам лічильник. Довести, що було зроблено заміну, не вдалося. Внаслідок цього донараховану суму доводиться знімати через суд. Засідання якого відбудеться незабаром.

“У суді облгаз не заявив, що лічильник змінили в 2007 році, відповіді на запити про надання актів заміни лічильника в 2007 році не надав і взагалі заперечував цей факт, пославшись, що в лічильник втручалися і змінили пломбу. Тільки уявіть собі цинізм! знають, що люди зазвичай не зберігають акти газової служби десятиліттями”, пояснив юрист.

Щоб не потрапити у таку ситуацію важливо не просто не втручатися в роботу свого лічильника, а й зберігати документи про будь-яке втручання в його роботу до наступної перевірки (яка може статися через вісім років). Іноді перевірку проводять частіше. Документами регламентується період обов’язкової перевірки лічильника, який залежить від його типу.

Мета такої перевірки: переконатися, що лічильник працює правильно, а споживач не втручався у його роботу. Проблема полягає в тому, що якщо експерти знаходять будь-які пошкодження, які вони можуть ідентифікувати як навмисне втручання у роботу приладу обліку (наприклад, сліди, що нагадують сліди від магніту), то можуть донарахувати десятки і навіть сотні тисяч гривень.

Українці свідомо занижують покази лічильників

Далеко не всі українці отримують донарахування та штрафи через недбалість комунальних служб. OBOZREVATEL знайшов у реєстрі судових рішень десятки справ, у яких газовим компаніям вдалося довести: клієнти навмисно псували лічильники, свердлили отвори для доступу до циферблату, штучно занижували споживання.

“Спеціальні” лічильники продають на ринках, онлайн-магазинах. Вони дозволяють зупиняти облік споживаного газу, води, електроенергії. При цьому часто за “безкоштовне” доводиться платити самим сусідам.

Так, згідно із законом “Про комерційний облік комунальних послуг”, наприклад, водоканал має право виставляти на багатоквартирний будинок платіжку, виходячи із показань лічильника на весь будинок. І якщо окрема квартира штучно занизила споживання, то різниця між показаннями будинкового та сумою квартирних лічильників вважатимуть за втрати. І вартість цих “втрат” поділять на всіх мешканців будинку.

“Ми самі обслуговуємо свою свердловину на приблизно 200 квартир. Але за каналізацію маємо платити окремо. Так от у нас завжди величезна різниця між показником будинкового лічильника та квартирних. У когось лічильники просто не працюють і люди мовчать, а є й такі, хто спеціально лічильники псують. І магніти ставлять, і скручують їх і замінюють на інші. А уявіть, якщо це сім’я, вона витрачає 15 кубів води, це ж за рік тисячі гривень різниці. А хто має компенсувати це?”, скаржиться голова ОСББ одному з ЖК Київської області.

Постачальник комунальної послуги (незалежно від того, це газ, електроенергія чи вода) має право перевіряти лічильники та за наявності пошкоджень подати до суду та донарахувати обсяги.

Наприклад, 7 червня Чугуївський міськрайонний суд Харківської області зайняв бік “Харківгазу” та зобов’язав споживача доплатити близько 32 тис. грн. У матеріалах справи йдеться про те, що під час перевірки виявили отвір у корпусі (з доступом для циферблата), виявили порушення пломби.

Після початку повномасштабної війни призупинили перевірку лічильників. Українці могли встановлювати магніти на лічильники, купувати “спеціальні” прилади обліку та залишатися безкарними. Тепер, коли відновили перевірки, за порушення доведеться дорого заплатити.

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