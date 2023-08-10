Потерпає від обстрілів щодня – Зеленський про деталі удару по Запоріжжю 10 серпня

Президент підтвердив, що внаслідок нового удару по Запоріжжю 10 серпня окупантами загинула щонайменше одна людина

Увечері, 10 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо про одного загиблого.

Деталі обстрілу розповів президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Глава держави наголосив, що Запоріжжя щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Сьогодні ід удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа.

Станом на зараз відомо про одного загиблого. Президент запевнив, що усі служби відповідні на місцях і рятують людей.

“Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє”, – запевнив Зеленський.

Зеленський розповів про деталі удару по Запоріжжю 10 серпня

Попередній масштабний ракетний обстріл Запоріжжя відбувся ввечері 9 серпня. Тоді окупанти влучили у церкву та супермаркет у житловому масиві. Повідомлялося про загибель трьох людей та девятьох постраждалих.

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