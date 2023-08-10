ВІДЕО МОМЕНТУ: Росія знову вдарила ракетами по Запоріжжю – била по дуже людному місцю (фото, відео)

Росія знову вдарила ракетами по Запоріжжю. Попередній удар по обласному центру був учора, 9 серпня. І сьогодні країна-агресорка повторила свій злочин, атакувавши цивільну інфраструктуру у багатолюдному району. Про це повідомили у Запорізькій ОВА і міській раді. Подію вже прокоментував Зеленський, передає НСН.

«Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури», – написав начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

За його словами, територія, куди влучив ворог, дуже людна в цей час.

На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше – життя наших людей. Після того, як медики завершать надавати допомогу всім постраждалим, інформацію буде оприлюднено, – пообіцяв Малашко.

Він оприлюднив фото і відео з місця події.

В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що на місці удару зайнялася пожежа.

Згодом він поінформував про дев’ятьох поранених. Людей доставили до медичного закладу.

Також російську атаку прокоментував Володимир Зеленський. Він повідомив, що вже, на жаль, відомо про загиблого

Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей, – написав Зеленський і оприлюднив відео з місця трагедії

Також у мережі оприлюднено відео моменту удару по Запоріжжю 10 серпня.