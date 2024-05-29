Про шкодження та руйнування житла через війну українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків. Як це зробити.

Передат інформацію про пошкодження чи руйнування майна можна за допомогою застосунку чи порталу Дія. Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтерації.

Повідомляється, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має виплатити за всі руйнування і злочини.

До Реєстру можна повідомити про такі типи житла:

приватний будинок;

квартира;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Пошкодження та руйнування житла – як повідомити про це до міжнародного Реєстру збитків

Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади.

Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта. Зокрема, якщо житло – на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Щоб скористатися послугою через портал Дія:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису.

2. Виберіть у розділі «Каталог послуг» – «Заява про відшкодування збитків», натисніть «Подати заяву».

3. Заповніть заяву – підтвердьте дані або додайте необхідну інформацію.

4. Перевірте сформовану заяву та натисніть «Відправити».

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