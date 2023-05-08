Похолодання в Україні – синоптик розповіла, коли очікувати на заморозки

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на найближчі дні і розповіла, коли очікувати на заморозки

Вівторок, 9 травня, в Україні буде знову із заморозками. Заморозки також очікуються найближчої ночі у північних та західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, розповідає НСН.

“Протягом дня 9 травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів. Проте знову несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму, +7+12 градусів. І така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка, зазвичай, тепліша за інші західні області”, – написала вона

Вночі опади пройдуть переважно від Одещини через Крим до Донеччини. На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями.

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У Приазов’ї дощі можуть бути сильнішими. На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині – без істотних опадів.

У Києві 9 травня вночі холодно, +3+5 градусів, на околицях є ймовірність заморозків, вдень у вівторок потепліє до +11+13 градусів.

Нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться від 12 травня, зазначила Діденко.

Раніше синоптик повідомив, що до середини травня в Україні утримається прохолодна погода. Таку погоду у нас в країні зумовить антициклон Tina.

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