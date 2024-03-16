Після обстрілу в Одесі Клименко доручив переглянути алгоритм роботи екстрених служб – подробиці

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив проаналізувати алгоритм роботи екстрених служб після російського обстрілу в Одесі, де загинули рятувальники, поліціянти та фельдшер

Про це Клименко написав після візиту до Одеси 16 березня, передає НСН.

За його словами, алгоритм роботи повинен враховувати оперативну обстановку.

Окрім того, під час поїздку в Одесу міністр відвідав поранених. Їм надається необхідна медична допомога.Ще є люди з важкими травмами, лікарі борються за їхні життя, зазначив Клименко.

Також з постраждалими громадянами працюють психологи та психіатри.

Після обстрілу в Одесі Клименко доручив переглянути алгоритм роботи екстрених служб

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Зранку 15 березня окупанти атакували Одесу двома балістичними ракетами «Іскандер-М», які випустили з тимчасово окупованого Криму. На місці першого влучання виникла пожежа. Рятувальники відразу прибули на місце удару й почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати постраждалих. Під час проведення робіт росія повторно завдала ракетного удару.

Відомо про 21 загиблого. Серед них — двоє рятувальників ДСНС, фельдшер та поліціянти. Також загинув колишній заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін. Ще понад 70 людей зазнали поранень — це місцеві жителі, медики, співробітники ДСНС.

Пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

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