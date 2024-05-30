В Україні з минулого року Національною соціальною сервісною службою проводиться перевірка ВПО. Як не втратити виплати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Юридичний телеграм.

В минулому році Національна соціальна сервісна служба почала проводити перевірку фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують грошову допомогу від держави.

Перевірка ВПО в Україні – як переселенцям не втратити фінансову допомогу

Підстави для перевірки:

інформація про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результати верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Варто зазначити, що переселенців мають попередити про перевірку за 2 дні. Якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів їй необхідно звернутися до органу соціального захисту населення.

Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом 30 днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують. Якщо цього не зробити, то нарахування виплати тимчасово припиняється.

Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Для цього треба звернутись до органу соціального захисту населення.

Ще новини України: Названо ще одну категорію, яка має право на виплати ВПО – можна подавати заявку