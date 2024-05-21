Названо ще одну категорію, яка має право на виплати ВПО – можна подавати заявку

Названо ще одну категорію, яка має право на виплати ВПО. Інформацію оприлюднили у Мінреінтеграції сьогодні, 21 травня.

Інформують з посиланням на відомство Новини України – НСН.

Названо ще одну категорію, яка має право на виплати ВПО

Люди, які повторно евакуюються із небезпечних регіонів Харківщини, мають право на виплати ВПО.

Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати. На цьому в ефірі Суспільного наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб, – зауважила Віцепремʼєрка

Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, що складає місцева влада.

Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.

Нагадаємо, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.

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