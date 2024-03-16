В Україні з 1 квітня проведуть перерахунок пенсій одразу двом категоріям. Хто отримає підвищені виплати

Йдеться про тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і з моменту останнього перерахунку пройшло щонайменше 24 місяці. Крім того, виплати також підвищать тим, хто виконав норматив щодо стажу, досяг віку 65 років і отримує менше ніж 40% мінімалки.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Перерахунок пенсій в Україні – кому підвищать виплати з 1 квітня 2024 року

Перерахунок зачепить значну кількість українців, проте буде значно менш масштабним, ніж у березні 2024-го. Отже, підвищення відбудеться для:

тих, хто продовжив працювати на пенсії. В Україні близько 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Всі вони отримують пенсії, однак тривалість їхнього стажу продовжує зростати. Закон дозволяє проводити перерахунок та враховувати набутий стаж не частіше, ніж раз на 24 місяці. Тож у квітні автоматичний перерахунок пенсій відбудеться для тих, хто працює не менш як два роки на пенсії і кому за цей період виплати не перераховували.

Якою буде пенсія після перерахунку, залежить від індивідуальних показників. Наприклад, якщо зараз у вас є 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії сягає 5 тис. грн, то після перерахунку пенсія збільшиться до 5285 грн. Якщо ж розмір пенсії сягає 10 тис. грн, то після перерахунку ви зможете отримувати вже 10 571 грн.

тих, хто виконав норми щодо стажу та досяг віку 65 років. Закон гарантує: якщо ви не молодші за 65 років і у вас є 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок) стажу, розмір вашої пенсії не може бути меншим від 40% мінімальної зарплати.

До 1 квітня мінімальна зарплата становить 7100 грн, тобто гарантований розмір пенсії складає 2840 грн. З 1 квітня мінімалка збільшиться до 8000 грн, а пенсія становитиме вже 3200 грн.

Ще новини України: В Україні підвищать мінімальну зарплату – як зміниться сума і до чого готуватись