Перерахунок пенсії у червні буде здійснено заднім числом та лише для тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Деякі українці можуть отримати надбавку до виплат у 1000 грн.

Про це розповідають Новини України – НСН з посланням на ПФУ.

У червні на доплату в розмірі 1000 грн можуть претендувати українці, які на цей момент одержують пенсію у розмірі 5842 грн та під час виходу на заслужений відпочинок мали 35 років стажу.

Перерахунок пенсії у червні – деякі українці отримають додаткову 1000 грн прибавки

У ПФУ повідомили, що перерахунок відбувається заднім числом, оскільки дані статистики надходять із запізненням.

На перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав такі умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботу отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Тобто перерахунок пенсії відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Індексують виплати з квітня, але потім і у квітні, і у травні платять пенсію у старому розмірі. Потім з червня пенсія збільшується і українцям відразу виплачують доплату за два попередні місяці.

При умові наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Відповідно, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

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