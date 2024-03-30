В Укрзалізниці звернулися до українців з важливою інформацією та закликали бути уважними щодо часу, зазначеного на залізничних квитках. Це по’язано із переходом на літній час

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії.

Так, у неділю вночі 31 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. О 3 годині ночі за київським часом стрілки годинника будуть переведені на годину вперед.

Перехід на літній час – в Укрзалізниці звернулися до українців із важливою інформацією

Тому в Укрзалізниці звернули увагу на те, що у квитках з 31 березня розклад поїздів зазначається з урахуванням переведення годинників.

“31 березня разом з усією країною переходимо на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується з урахуванням переведення стрілок годинника”, – підкреслили в компанії.

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