У ніч на неділю 31 березня Україна здійснить перехід на літній час. Стрілки годинників переведуть на одну годину вперед. Як ця подія впливає на здоров’я людини

Колись літній час запровадили з метою економії енергії, але сьогодні дослідники говорять, що ця концепція втратила колишню економічну актуальність і негативно впливає на здоров’я.

Про це розповідає НСН з посиланням на Апостроф.

Професор психіатрії та експерт зі сну Адам Спіра розповів Школі охорони громадського здоров’я Блумберга при університеті Джонса Хопкінса, що переведення годинників різко збільшує несприятливі наслідки для здоров’я, у тому числі підвищує ризик інфаркту та інсульту.

Фахівець зазначив, що цей період також пов’язаний із підвищеним ризиком госпіталізацій, а ймовірність автомобільних аварій різко зростає одразу після переходу на літній час. Дослідження 2020 року показало, що після переведення годинника ризик ДТП зі смертельними наслідками збільшується на 6%.

Перехід на літній час – як переведення годинників впливає на здоров’я

Дані іншого дослідження, опублікованого в журналі PLOS у 2020 році, також показали, що переведення годинника на літній час підвищує ризик розладів настрою, включаючи депресію і тривогу. Спіра пояснив, що хоча ввечері корисно мати більше часу для активного відпочинку, вплив більшої кількості світла ближче до вечора ускладнює засинання у звичайний час і може погіршити якість сну. Також люди втрачають світло вранці, внаслідок чого багато хто прокидається у темряві, а їхні циркадні ритми порушуються.

“Ми функціонуємо найкраще, коли наш цикл сну та неспання слідує за сонцем. З настанням темряви ми відчуваємо сонливість, частково через викид мелатоніну. Навесні, коли ми переходимо на літній час, ми збільшуємо кількість світла, що потрапляє на нас у вечірній час”, – пояснив професор.

Навесні переведення годинника вперед призводить до того, що ми засинаємо і прокидаємося раніше, ніж наш внутрішній годинник буде до цього готовий. Це зміщення зберігається протягом усього періоду літнього часу і може зменшити кількість сну на шкоду здоров’ю.

“Наслідки недостатнього сну включають погіршення роботи серцево-судинної системи, зростання захворюваності на діабет і ожиріння, погіршення психічного здоров’я, зниження когнітивних функцій та збільшення ризику дорожньо-транспортних пригод”, – говорить він.

На щастя, більшість людей можуть адаптуватися до зміни часу протягом тижня або близько того. Американська академія медицини сну пропонує поступово коригувати час сну та неспання, переводити годинник на годину вперед вже у суботу ввечері, лягати спати у звичайний час, а також виходити на вулицю вдень.

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