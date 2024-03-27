Коли Україна переходить на літній час: коли й куди крутити стрілки

Щорічно Україна переходить на літній час в кінці березня. Цього року це відбудеться в ніч з 30 на 31 березня.

Про це йдеться на сайті «РБК-Україна», передає НСН

Стрілки годинника завжди переводять у вихідний день, щоб у людей був хоча б один день на адаптацію. З 31 березня ми будемо спати на одну годину менше.

Зауважимо, що комп’ютери, планшети, смартфони та все, що підключено до мережі перейдуть на новий час автоматично. Вручну потрібно буде перевести старі мобільні телефони та механічні годинники.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити собі нагадування на смартфоні. Особливо, якщо у вас на 31 березня запланована якась важлива подія чи зустріч. Варто також пам’ятати, що з 31 березня весь транспорт буде працювати за літнім часом.

Коли Україна переходить на літній час

Вперше переведення годинника запровадили у Великобританії в 1908 році. Метою цього стало більш раціональне використання світлий час доби та економії електроенергії. Згодом цю практику підхопили інші країни світу.

В Україні перехід на літній час регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Так, в Україні стрілки годинників переводять двічі на рік – у кінці березня на годину вперед – на літній час, у кінці жовтня на годину назад – на зимовий час. Разом з Україною годинники переводять 72 країни світу. Зокрема у США, Британії, Канаді, Австралії, Мексиці, Ізраїлі, у більшості країн ЕС.

Багаторічна практика використання переведення годинників дала зовсім низький результат в економії – 1-3%. Тому частина країн від цього відмовилася. Цей процес впливає на самопочуття людей і багато кому потрібно до декількох тижнів для адаптації та переходу на новий графік.

Чи скасують переведення годинників в Україні

Питання скасування переведення годинників обговорюється вже не один рік – як в Україні, так і в країнах ЕС. Наприклад, для нашої країни природнім є саме зимовий час.

У 2021 році Верховна Рада намагалась скасувати цю практику, але законопроєкт не був підтриманий у другому читанні. У ЕС так само хотіли завершити переведення годинників у жовтні 2021 року, але відклали це рішення через пандемію.

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