Скорочення виплат ВПО, підвищення пенсій – головні зміни з 1 березня

Скорочення виплат ВПО, підвищення пенсій, вступна кампанія тощо. НСН з посиланням на ВВС Україна розповість про основні зміни з 1 березня, які чекають на українців.

З березня значно менша кількість внутрішньо переміщених осіб буде отримувати підтримку від держави. У фокусі будуть найбільш вразливі та малозабезпечені категорії. Натомість пенсіонери отримають невелике зростання пенсій за рахунок індексації та підвищення мінімальної зарплати.

Крім того, у фокусі уваги будуть нові фінансові транші від союзників, польська блокада кордонів та старт вступної кампанії-2024.

Головні зміни з 1 березня

Скорочення виплат ВПО

З 1 березня в Україні набувають чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Тепер право на них матимуть найвразливіші категорії населення. В уряді це пояснили економією та тиском західних партнерів, які дофінансовують дефіцит українського бюджету.

Найвразливіші мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто уже, до прикладу, адаптувалися, чи отримали житло, чи мають роботу високооплачувану… підходи мають бути більш справедливі, — пояснювала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

За її даними, в Україні приблизно 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.

Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО становитимуть 57 мільярдів гривень, це на 15 млрд менше ніж в 2023-му.

Що зміниться?

Певні категорії ВПО втратять право на виплати від держави. Серед них:

Пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 гривні

Переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї яких перевищує 9444 гривні

Сім’ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку (понад 100 тис. гривень) на неокупованій території та не в зоні бойових дій.

Допомогу автоматично протягом наступних шести місяців зможуть отримувати:

Пенсіонери, розмір пенсії яких менший за 9 444 грн

Люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю до 18 років та тяжкохворі діти

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 23-го віку, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Іншим категоріям доведеться заново подавати заявку на отримання виплат з 1 березня. Право на це матимуть такі категорії:

Діти, які прибули в нову громаду без супроводу законного представника

Вагітні жінки після 30-го тижня вагітності

Люди, які втратили працездатність та не мають права на пенсію чи соцдопомогу, якщо сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн

Працездатні люди, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років

Родини, де виховується троє і більше дітей до 18 років, якщо всі діти живуть в сім’ї, а родина проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

Родини з умовно безпечних регіонів України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі.

Повний перелік тих, хто має право подати заяву – ТУТ.

Алгоритм, який допоможе зрозуміти, чи можете саме ви подавати заяву – ТУТ.

Заяви приймаються до 31 березня включно. Допомога призначатиметься з березня.

Виплати після подання заяви призначатимуть ще на шість місяців. Заяву можна подати також в березні.

Розмір державної допомоги для ВПО не зміниться – 2 тис. гривень, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. гривень.

Пенсії зростуть

Передусім зростання стосуватиметься мінімальних пенсій, оскільки цього року виріс прожитковий мінімум з 2093 гривень до 2361 гривні. Перерахунок відбудеться автоматично.

Крім того, Мінсоцполітики обіцяє індексацію пенсій з весни приблизно на 8%. В середньому пенсія зросте на 322 грн, а її середній показник становитиме 5717 грн, заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 грн… і становитиме 2725 грн. А найбільша пенсія зросте одразу на 3000, і це буде 23 610 грн, – додала міністр

Гроші від МВФ та ЄС

Зважаючи, що цього року фінансування від партнерів пробуксовує, зокрема, Конгрес США досі не зміг ухвалити фіндопомогу Україні, особливо довгоочікуваними є новини про транші, які до України таки надійдуть.

Загалом, у березні, за оптимістичним сценарієм, Україна може розраховувати майже на 9 млрд доларів допомоги від союзників.

У цю суму входить транш на 890 млн доларів від МВФ, 1,8 млрд від Японії, транш від Євросоюзу на 4,9 млрд. Ще 1,4 млрд кредиту Україна може отримати від Світового банку.

Минулого року Україна отримала зовнішнього фінансування від союзників на 42,6 млрд доларів. Цього року уряд розраховує залучити близько 37 млрд доларів.

Це гроші, які дозволяють перекрити дефіцит бюджету, що утворився через війну. Адже фактично все, що Україна заробляє сама, йде на фінансування військових витрат країни.

Польська блокада триватиме

Очікується, що у березні блокада українських кордонів Польщею не лише не припиниться, але й посилиться.

З березня до акцій фермерів, які цілий лютий блокують кордон та влаштовують акції з розсипанням українського зерна та навіть перешкоджанням руху потягів і пасажирських автобусів, приєднаються польські перевізники.

Вони взяли невелику перерву в середині січня після протестів, що тривали з 1 листопада 2023 року, але з 1 березня планують відновити протест.

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Голова об’єднання “Транспорт і логістика Польщі” Мацей Вронський, зазначив, що перевізники чекали на проєкт закону, який мав би зробити жорсткішою перевірку українських перевізників у Польщі, але цього не було зроблено.

Перевізникам не подобається, що українські водії отримали певні послаблення для роботи в межах ЄС в рамках підтримки України під час війни.

Вступна кампанія

У березні розпочнеться вступна кампанія-2024. Зокрема, 14 березня абітурієнти зможуть почати реєстрацію на сесію Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Обов’язковими для складання будуть три предмети – українська мова, математика та історія України.

Четвертий предмет можна обрати самостійно – українська література, географія, фізика, хімія, біологія, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська).

Реєстрація на тестування триватиме з 14 березня до 11 квітня. До 15 квітня можна буде внести зміни в реєстраційних даних.

Саме тестування пройде в травні-червні під час основної сесії, але буде можливість скласти додаткову сесію в липні.

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