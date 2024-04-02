Пенсія за вислугу років – це один з видів “трудових” пенсій.У Пенсійному фонді України відповіли, чи можуть припинити виплати під час відкриття пенсіонером підприємницької діяльності

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ у Донецькій області.

Так, деякі пенсіонери, які вже вийшли не заслужений відпочинок, не можуть сидіти без роботи та вирішують відкрити підприємницьку діяльність. Проте їх цікавить питання, чи можуть припинити виплати, якщо вони це зроблять.

“Я отримую пенсію за вислугу років як працівник охорони здоров’я. Планую займатися медичною практикою та зареєструватися як фізична особа – підприємець. Чи припиниться мені виплата пенсії під час здійснення мною підприємницької діяльності?”, – поцікавився чоловік.

У відповідь на це у Пенсійному фонді повідомили, що у цьому випадку виплата пенсії не припиниться.

Пенсія за вислугу років – чи можуть припинити виплати у разі відкриття підприємницької діяльності

“Пунктом 2.4. постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що у разі зарахування призначення пенсії вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, наступного за днем ​​звільнення з роботи”, – йдеться у повідомленні.

Проте відповідно до Переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, не передбачено право на пенсію за вислугу років фізичних осіб – підприємців, які займаються медичною практикою.

Отже, підстав для припинення виплати пенсії за вислугу років відсутні.

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