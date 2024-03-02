Доплата до пенсії виплачується українцям віком від 70 років. Раз на 5 років її сума збільшується. Хто зможе отримати додаткові виплати

Компенсаційна доплата до пенсії за вік встановлюється вперше при досягненні пенсіонером 70 років. Потім у 75 та 80 років сума надбавки збільшується. Про це розповідає НСН.

Так, пенсіонерам у віці 70 років доплачують до пенсії 300 гривень, у віці 75 років – 456 гривень та у віці 80 років – 570 гривень.

Відразу ж уточнимо, що ця доплата сумується, тобто коли вам виповнюється, наприклад, 75 років, до ваших 300 гривень просто додають 156 гривень, а не 456 до 300, як вважають деякі.

Також окрім досягнення певного віку є ще одна важлива вимога. Пенсія не повинна бути вищою за 10340, 35 гривень. Якщо ви отримуєте більше, то жодної вікової доплати вам не встановлюватимуть.

Доплата до пенсії пенсіонерам віком від 70 років – хто може отримати виплати

Кому з пенсіонерів проіндексують виплати у березні

За даними уряду, майже у 10 млн пенсіонерів після березневої індексації зростуть виплати.

Так, мінімальна сума підвищення становитиме 100 гривень, а максимальна – обмежена 1500 гривнями. Середній розмір підвищення – 322 гривні. При цьому середня пенсія по країні зросте до 5717 гривень.

У Мінсоцполітики назвали категорії осіб, яким перерахують пенсії у березні, тобто цього місяця вони вже отримають підвищені виплати. Це:

9,5 млн непрацюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, або внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Підпадають під індексацію і пенсії за особливі заслуги перед Україною, які встановлені реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті.

Перенесено індексацію пенсій вчених, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування із запланованої дати 1 липня на 1 березня 2024 року. Це ще 20,8 тис. осіб.

Працюючим пенсіонерам виплати підвищать із 1 квітня.

Джерело

Новини України: Виплати ВПО, індексація пенсій, курс валют – які зміни у березні 2024 року чекають на українців