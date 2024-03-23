Удесятеро більше: хто може отримати вищий розмір пенсій

Українці мають право отримати вищий розмір пенсій, що дорівнює 10 пенсіям. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.
Відповідні норми прописані в українському законодавстві, передає НСН.
Так, право на десятикратні виплати зазначене в законах №1788 “Про пенсійне забезпечення” та законі №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
На такі виплати можуть претендувати одразу кілька категорій громадян у разі виходу на “заслужений відпочинок”. Зокрема: працівники комунальних та державних закладів.
Є важлива умова: такі пенсіонери повинні мати відповідний страховий стаж на певних посадах:
- для чоловіків — 35 років;
- для жінок — 30 років.
Хто зможе отримати більше
Право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій дає робота в низці установ. Якщо громадяни працюють:
- у загальноосвітніх навчальних закладах, військових загальноосвітніх навчальних закладах, музичних та художніх школах;
- міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;
- дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах та приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах та стаціонарах, школах-клініках;
- вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;
- дошкільних навчальних закладах всіх типів;
- позашкільних навчальних закладах;
- бібліотеках;
- дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
- лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладах, закладах з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальних органах Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрах;
- аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях;
- медико-соціальних експертних комісіях, бюро судово-медичної експертизи;
- інтернатних установах для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичних відділах протезних підприємств.
При цьому у разі призначення пенсій за вислугу років вищевказаним категоріям осіб допускається підсумовування страхового стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соцзахисту.
Ключовою вимогою є те, щоб на дату досягнення пенсійного віку, громадянин працював в установі державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на призначення пенсій за вислугу років. Ще одна деталь — українці отримають відповідну виплату тільки у тому разі, якщо до цього не отримували жодної іншої пенсії.
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