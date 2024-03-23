Удесятеро більше: хто може отримати вищий розмір пенсій

Українці мають право отримати вищий розмір пенсій, що дорівнює 10 пенсіям. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Відповідні норми прописані в українському законодавстві, передає НСН.

Так, право на десятикратні виплати зазначене в законах №1788 “Про пенсійне забезпечення” та законі №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

На такі виплати можуть претендувати одразу кілька категорій громадян у разі виходу на “заслужений відпочинок”. Зокрема: працівники комунальних та державних закладів.

Є важлива умова: такі пенсіонери повинні мати відповідний страховий стаж на певних посадах:

для чоловіків — 35 років;

для жінок — 30 років.

Хто зможе отримати більше

Право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій дає робота в низці установ. Якщо громадяни працюють:

у загальноосвітніх навчальних закладах, військових загальноосвітніх навчальних закладах, музичних та художніх школах;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах та приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах та стаціонарах, школах-клініках;

вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

дошкільних навчальних закладах всіх типів;

позашкільних навчальних закладах;

бібліотеках;

дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;

лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладах, закладах з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальних органах Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрах;

аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях;

медико-соціальних експертних комісіях, бюро судово-медичної експертизи;

інтернатних установах для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичних відділах протезних підприємств.

При цьому у разі призначення пенсій за вислугу років вищевказаним категоріям осіб допускається підсумовування страхового стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соцзахисту.

Ключовою вимогою є те, щоб на дату досягнення пенсійного віку, громадянин працював в установі державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на призначення пенсій за вислугу років. Ще одна деталь — українці отримають відповідну виплату тільки у тому разі, якщо до цього не отримували жодної іншої пенсії.

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