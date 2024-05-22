У НСЗУ розповіли, де отримати знеболювальне безкоштовно або з невеликою доплатою для паліативних пацієнтів
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.
Повідомляється, що до програми реімбурсації “Доступні ліки” включено шість препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою.
Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальне безкоштовно за е-рецептом – як це зробити
Маючи електронний рецепт, зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”. Важливо, щоб ця конкретна аптека, яка вас цікавить, відпускала власне опіоїдні анальгетики.
Радимо скористатися дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”: https://cutt.ly/ZetmnupF.
У фільтрі “Програма еРецепту” оберіть потрібний напрям програми реімбурсації — опіоїдні анальгетики. Ви побачите майже 500 аптек та аптечних пунктів в різних регіонах нашої країни.
У меню ліворуч оберіть ваш населений пункт або громаду, щоб знайти найближчу до вас аптеку. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.
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