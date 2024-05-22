У НСЗУ розповіли, де отримати знеболювальне безкоштовно або з невеликою доплатою для паліативних пацієнтів

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

Повідомляється, що до програми реімбурсації “Доступні ліки” включено шість препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою.

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальне безкоштовно за е-рецептом – як це зробити

Маючи електронний рецепт, зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”. Важливо, щоб ця конкретна аптека, яка вас цікавить, відпускала власне опіоїдні анальгетики.

Радимо скористатися дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”: https://cutt.ly/ZetmnupF.

У фільтрі “Програма еРецепту” оберіть потрібний напрям програми реімбурсації — опіоїдні анальгетики. Ви побачите майже 500 аптек та аптечних пунктів в різних регіонах нашої країни.

У меню ліворуч оберіть ваш населений пункт або громаду, щоб знайти найближчу до вас аптеку. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.

Ще новини України: Чи можуть рідні пацієнта отримати ліки за електронним рецептом – пояснення НСЗУ