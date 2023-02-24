Основа стійкості України – люди: звернення Залужного до українців на річницю вторгнення (відео)

Основа стійкості України – це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну. Про це йдеться у зверненні Залужного до українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у роковини вторгнення РФ звернувся до українців і подякував за відвагу. Про це повідомляє НСН

«Основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю», – зазначив він.

Основа стійкості України – люди: звернення Залужного до українців

Залужний наголосив, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

«За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо», – резюмує головнокомандувач.

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