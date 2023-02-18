Чи зможуть ЗСУ вигнати окупантів з території України до кордонів 91 року військовим шляхом. Свою думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як передає НСН, про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

“Війна за своєю природою непередбачувана, тому ми завжди стараємося бути обережними та не робити завеликих прогнозів. Але те, що ми вже бачили – це сила, це вправність українських Збройних сил. Президент Путін думав, що він візьме під контроль Київ за лічені дні. Натомість українські Збройні сили відтиснули загарбників на північ на самому початку війни, потім на схід – на харківському напрямку, потім на півдні, звільнивши Херсон”, сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що зараз весь світ бачить, як українці протистоять тисячам і тисячам російських військ, яких кидають на поле бою, намагаючись знову захопити частини українських територій.

“Тож, як на мене, хоробрість, сила і завзятість українських Збройних сил, помножена на чимдалі більшу підтримку членів НАТО та держав-партнерів, зробить можливим для України виграти цю війну. А це надзвичайно важливо, бо в протилежному разі світ стане набагато небезпечнішим і вразливішим”, резюмував Столтенберг.

Чи зможуть ЗСУ вигнати окупантів з України до кордонів 91 року військовим шляхом. Відео

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