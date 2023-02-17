Це зробить російські танки беззахисними – експерт про нову західну зброю (фото)

Італійський офіцер у відставці та військовий аналітик Томас Тейнер розповів, що зробить російські беззахисними і коли, передає НСН, посилаючись на Фокус.

Західний бронебійно-підкаліберний оперний снаряд летить на швидкості до 6100 км/год, він проникає крізь броню, як стріла у воду, зазначає аналітик Томас Тейнер. Разом із передовою оптикою та системою управління вогнем російському танку не уникнути знищення.

Українська армія отримає різноманітні західні танки, які будуть кращими за радянські машини не лише оптикою та бронюванням, а й досконалішими боєприпасами.

Усі західні танки оснащують 120 або 105-мм гарматами, за рахунок цього багато використовують однакові боєприпаси. Британський Challenger 2 відрізняється від Leopard, Abrams або будь-якого іншого танка нарізним стволом і використанням бронебійно-фугасних боєприпасів. Аналітик зазначає, що нарізний ствол менш зносостійкий, і боєприпаси летять із нього на 20-30% повільніше, ніж у гладкоствольних знарядь. Тому з модернізацією Challenger 2 рівня Challenger 3 ствол поміняють на гладкоствольний, як і в інших західних танків.

Чому російські танки будуть беззахисними перед західними боєприпасами?

Як зазначає Томас Тейнер, західні танки використовують кілька типів боєприпасів:

APDS (APFSDS) — бронебійно-підкаліберний або бронебійний оперний підкаліберний снаряд (БОПС)

HEAT — осколково-фугасний із кумулятивним ефектом

HESH — осколково-фугасний

Найчастіше використовуваний і найефективніший боєприпас — це бронебійно-підкаліберний APDS. Чим довший ствол танка, тим вищий піковий тиск пороху, а це означає вищу швидкість польоту боєприпаса. Швидкість APDS може сягати 5 Махів — це 6125 км/год. Другий підтип цього боєприпаса — APFSDS зроблений зі збідненого урану та вольфраму. Якщо спростити, пише Тейнер, то в разі поцілення снаряда APFSDS у танк броня поводиться, як рідина. Після проходження танкової броні уламки від снаряда та броні машини знищить екіпаж.

Як заявляє італійський аналітик, російські танки будуть беззахисними проти APFSDS, їх не зможуть зупинити навіть системи активного захисту. Російські машини пробити своїми бронебійно-підкаліберними снарядами західний танк не зможуть. Чим щільніше комбіноване бронювання танка, тим менше шансів, що снаряд зможе пройти всі шари броні. Звідси в M1 Abrams і з’являється “уранова броня”, яка щільніша за звичайні види металів.

За рахунок передової оптики, системи стабілізації зброї та управління вогнем західні танки не промахнуться по російських машинах. Балістичний комп’ютер автоматично обчислює силу гравітації, що дозволяє стріляти по балістичній кривій.

У підсумку Томас Тейнер каже, що порівнювати західні танки з російськими — це те саме, що порівнювати винищувачі F-35 із МіГ-21. Різниця в пару поколінь.

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