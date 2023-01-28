Чи витримають ЗСУ новий наступ армії рф з наявною зброєю – військовий експерт

Україна отримає танки від союзників наприкінці лютого – на початку березня. Але ще до того часу прогнозують новий наступ армії рф, який ЗСУ мають втримати.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, передає НСН з посиланням на 24 Канал.

Танки не обов’язкові для оборони

Світан зазначив, що танки не обов’язкові для виконання оборонних завдань, які ми зараз ведемо в Донецькій області. Самі по собі танки – це наступальна зброя. Є ще певні моменти, пов’язані з бронетехнікою для супроводження й авіаційною складовою.

Або літаки, або гелікоптери. Однак це наступальне озброєння. Тобто, техніки, яка зараз є, нам вистачає для виконання оборонних задач на Донбасі. Можливо, у пришвидшеному темпі нам треба підтягнути ще БМП, тобто, броню, зауважив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що броня нам допоможе в обороні Донбасу. Далі треба буде чекати, коли надійде наступальне озброєння, важкі танки. Тобто, будемо зупиняти росіян на Донбасі від Куп’янська до Вугледара, можливо, навіть до Гуляйполя, залежно від південного напрямку з боку Донбасу.

ЗСУ втримають новий наступ

За словами військового експерта, будемо втримувати росіян. Далі ж після заходу наступального озброєння будемо виконувати наступальні дії за допомогою важкої техніки й авіації. Втримати втримаємо. Зрозуміла кількість російських військ, яка може бути підтягнута.

В основному це піхотні підрозділи, є деякі частини мотопіхоти. Тобто, вони якось посадять їх на броню, підтримають авіацією, артилерією, але не більше, ніж було раніше. Тобто, загалом зрозумілі дії росіян, зрозуміла тактика росіян і зрозуміле нам озброєння, наголосив льотчик-інструктор.

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