Російські окупанти використовують гумові муляжі танків на Запорізькому напрямку, що імітують справжню бронетехніку. Причому надувні танки загарбників здуваються, не встигаючи виконати свою основну місію.

Про це 26 січня розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, передає НСН.

“Російська армія “здулася” на Запорізькому напрямку”, йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook.

Тоді як партнери Києва погоджують постачання танків до України, окупаційна армія РФ також збільшує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку.

“Мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії”, зазначили в ЗСУ.

Примітно, що ЗМІ вже неодноразово писали про застосування Росією муляжів танків, які здуває вітром. Надувні вироби використовують для введення в оману противника та примушення його атакувати хибні цілі. Причому розгорнути таке “угруповання” в потрібному місці можна досить швидко: “техніка” надувається за кілька хвилин.

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