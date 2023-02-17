У минулому році прогноз військового журналіста Юрія Бутусова щодо повномасштабного вторгнення росії виявився вірним. Країна-агресорка таки пішла на цей крок. Зараз же Бутусов відповідає на питання, яке хвилює усіх – чи буде великий російський наступ 24 лютого 2023 – на річницю вторгнення. Прогноз журналіст оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Бутусов показав мапу. Це план вторгнення РФ в Україну, який розвідка США оприлюднила 12 лютого 2022-го року. Його рік тому публікували усі українські ЗМІ.

Як бачимо, відмінність у реальності була тільки у тому, що росіяни замість десанту в Одесі вирішили дістатись її, швидко захопивши мости через Дніпро через Херсон та Миколаїв. А так все вони пішли всюди, де попереджали американці, – коментує Бутусов

Чи буде великий російський наступ 24 лютого

Нижче – прогноз журналіста, публікуємо його «без купюр»

«Наша війна унікальна тим, що про війну та місяць вторгнення розвідка НАТО повідомила за чотири місяці. Про план нападу повідомили за дванадцять діб. Про точний час нападу повідомили за дві доби.

Зараз можна тільки гадати, щоб сталось, якби на усіх цих маршрутах українські війська завчасно розгорнули оборону та підірвали мости, без сумніву, що з такою точною інформацією втрати росіян були б у рази більші, а ніяких проривів та оточень на півдні вони б не здійснили.

Але якби великий наступ планувався зараз, інформація від союзників була б ще більш детальною.

Фактично туман війни у сучасній війні на стратегічному рівні не існує, сучасні засоби радіоелектронної та космічної розвідки роблять розкривають усі плани та бачать усі пересування військових угруповань. Тому нічого неочікуваного та непередбачуваного на фронті РФ не здійснить і на річницю вторгнення.

Росія змінила стратегію, і замість намірів знищити Україну одним потужним ударом зараз намагається створити напругу та добитися переваги на широкому фронті. Тобто збільшує кількість військ на фронті, мобілізовує промисловість для збільшення виробництва дронів, снарядів, ракет.

Фактично це означає, що ворог готується до наступу, але масштаби цього наступу – фронтова та прикордонна зона, а наступ прив’язаний не до якїсь конкретної дати, а до створення сприятливих умов. Тобто ворог буде наступати там, де у нас погано облаштована не глибока оборона, де слабка розвідка та управління, де вогневі засоби працюють не точно, де знаходяться послаблені та виснажені підрозділи. Характер бойових дій на другому році війни змінюється, масштабні дії та прориви мають попереджатись різким зниженням боздатності противника на певних ділянках фронту.

Але маневри російських військ ми бачимо так само чітко як і рік тому, тому раптовості не буде»

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