Залужний закликав уберегти Україну від нових спроб збройного захоплення: “Ціна поразки значно вища за ціну боротьби!”

Ціна боротьби дуже висока, однак ціна поразки буде значно вищою, зауважив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у День пам’яті Героїв Крут, передає НСН.

У цей день 105-ті роковини бою під Крутами, коли українці, зокрема студенти прийняли бій на однойменній залізничній станції і зупинили більшовицькі війська у 1918 році

Залужний нагадав про героїчний спротив більшовицькій навалі, який чинили учасники битви під Крутами понад сто років тому – і зауважив, що сьогодні українці, як і тоді, змушені захищати свою державу зі зброєю в руках.

“Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали”, написав Головнокомандувач ЗСУ.

Він визнав, що за свою боротьбу і за майбутню перемогу Україна платить високу ціну. Однак, як показує історія, припинивши спротив, українці втратять набагато більше.

“Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення”, зазначив Залужний.

День пам’яті Героїв Крут

29 січня Україна відзначає День пам’яті Героїв Крут. Цього дня у 1918 році до 600 українських бійців, серед яких було чимало студентів, вступили у бій з більшовицькими військами, які з 2017 року намагалися окупувати Україну. Більшовицькі сили оцінювалися у 4-7 тисяч.

Бій тривав кілька годин: були відбиті декілька атак, бойові втрати більшовиків складали до 300 убитих, були також поранені й полонені.

Аби уникнути оточення, українським військам віддали наказ відійти. Тоді, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Взвод у сутінках втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, яку вже зайняли червоноармійці. Близько 30 юнаків більшовики захопиили у полон, катували, а потім стратили.

Бій під Крутами на час призупинив просування більшовицьких військ і дозволив УНР утримати Київ до завершення переговорів з країнами Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією).

9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір – УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками.

Джерело: Обозреватель