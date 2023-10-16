Російські війська перестали вести наступ на Лиманському напрямку через те, що Сили оборони України чинили їм сильний опір

Однак окупанти можуть відновити атаки вже протягом кількох днів.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє НСН з посиланням на ефір телемарафону.

“Позавчора вони (росіяни – ред.) намагалися проводити на Лиманському напрямку свої наступальні дії, проте наразилися на шалений спротив Сил оборони України, на наші потужні вибухові загородження”, – йдеться у заяві.

Євлаш пояснив, що росіяни і самі про це неодноразово повідомляли, що їхньому наступу дуже сильно заважає щільна мінно-вибухова смуга, через яку не так просто пройти їхній техніці та їхній піхоті.

Окупанти перестали вести наступ на Лиманському напрямку – у ЗСУ назвали причину

“Окрім того, що звичайні фортифікаційні обладнання там досить надійні, ми маємо потужний укріпрайон на тому напрямку. Тому противник “отримавши по зубах”, відійшов, відкотився зараз назад для перегрупування та відновлення своїх втрат”, – сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Проте в ЗСУ вважають, що ця тиша не є довгою. Скоріш за все противник за декілька днів, можливо і раніше, відновить свої наступальні дії на цьому напрямку.

Росіяни на собі відчувають наслідки штурмів замінованих позицій

Окремо Євлаш пояснив, що наразі ми бачимо щоденні цифри, які озвучує наш Генеральний штаб по втратах озброєння військової техніки і у піхоті. Причиною цих втрат є спроби росіян штурмувати заміновані позиції.

“Звичайно що це дуже суттєві втрати, в тому числі і особового складу, навіть ті ж самі “Шторм Z”, вони відмовляються від виконання завдання, оскільки їх використовують просто як такі загони для розмінування на цьому напрямку”, – додав Євлаш.

Бої на Лимано-Куп’янському напрямку

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

До цього командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наступ росіян на Куп’янському напрямку відновився. Окупанти хочуть оточити Куп’янськ та вийти до річки Оскіл.

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