Війська РФ збільшили інтенсивність наступальних дій на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш

За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни 611 разів обстріляли позиції ЗСУ, 13 разів використовували авіацію, 25 разів намагалися штурмувати українські позиції.

Війська РФ збільшили інтенсивність своїх наступальних дій на Лимано-Куп’янському напрямку. Сили оборони минулої доби ліквідували там 206 окупантів. Про це в ефірі телемарафону 14 жовтня заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Про це розповідає НСН з посиланням на Кореспондент

“Ми маємо наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку, противник там інтенсифікував свої наступальні дії, зокрема, використовує підрозділи з 6-ї, 20-ї та 1-ї танкової армії для прориву нашої оборони на цьому напрямку, зокрема використовує танки, артилерію, як ствольну, так і реактивну. Також застосовує свою армійську та тактичну авіацію, міномети та інші види озброєння”, – розповів він.

За словами Євлаша, за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни 611 разів обстріляли позиції ЗСУ, 13 разів використовували авіацію, 25 разів намагалися штурмувати українські позиції на цьому напрямку.

Війська РФ збільшили інтенсивність наступальних дій на одному з напрямків – ЗСУ

“Зокрема поблизу Синьківки, Іванівки, Макіївки, Діброви, Першотравневого. Проте безуспішно, всі атаки були відбиті. Противник поніс втрати та не мав успіху”, – зазначив речник.

Він додав, що на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 15 зразків озброєння та техніки росіян, серед якої два танки Т-72, 5 БМП, 2 гармати Д-20 152-міліметрового калібру, міномет та склади з боєприпасами.

Євлаш також розповів, що відбувається на Бахмутському напрямку.

“На південному фланзі продовжуємо звільняти наші території від окупантів. Ворог зараз там перебуває в глухій обороні, проте продовжує завдавати й артилерійські обстріли в тому числі – 543 було завдано по позиціях ЗСУ. 7 бойових зіткнень відбулося, у результаті чого 109 окупантів було ліквідовано”, – зазначив він.

Речник додав, що було знищено танк, дві установки Гіацинт-Б, три гармати Д-30, п’ять автомобілів, ЗРК та командно-спостережний пункт і три склади з боєприпасами.

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