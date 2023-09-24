Окупанти обстрілюють південь України ракетами “Онікс” – чи можуть Повітряні сили їх збивати

Окупанти знову обстрілюють південь України ракетами “Онікс”.Військові натякають, що можуть “вливати” на ці ракети

Про це повідомив речникі Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на sprotyv.info.

Він пояснив, що ракети “Онікс” мають обмежений радіус дії, приблизно до 600 кілометрів. Їх зазвичай використовують для ударів по кораблях та узбережжю.

Речник припустив, що окупанти можуть заощаджувати крилаті ракети “Калібр”, тому використовують “Онікси” для обстрілів Одеської області. При цьому Ігнат натякнув, що українські війська під час останньої атаки на Одеську область могли підбити російський “Онікс”.

“Щось вплинуло на її політ, тому вона влучила в рекреаційну зону”, – зазначив він.

На питання, чи можуть українські сили протиповітряної оборони “вливати” на такий тип ракет, речник сказав: “Звичайно, ми все можемо”.

Як ми повідомляли раніше. керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, навіщо росіяни розганяють чутки про «Вагнерівців» на Херсонщині

Розповсюджуючи чутки про начебто перекидання «вагнерівців» на Херсонщину, російські загарбники намагаються підняти бойовий дух своїх військових та зупинити дезертирство.

«В умовах гібридної війни, скоріш за все, вони намагаються в такий спосіб підняти бойовий дух свого окупаційного війська, тому що дійсно потребують там додаткових резервів. Але насправді ми фіксуємо прибуття Росгвардії, кадирівців, і це відбулося ще кілька тижнів тому для стримування дезертирських настроїв в самих окупаційних військах. Тому що від того наслідку бойових подій, які вони можуть спостерігати на Запорізькому напрямку, від потужної контрбатарейної боротьби, жертвами якої вони стають на Херсонському напрямку, вони фіксують у себе посилений рух дезертирського напрямку. Тому місцеві підрозділи, які вже більш-менш зорієнтувались по Херсонщині, вишукують способи як перейти у вигляд цивільних, тобто знову почались факти виявлення окупантів, які перевдягаються в цивільне і намагаються загубитися серед цивільного населення», – повідомила Гуменюк.

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