Повітряним силам вдалося сьогодні знищити 18 з 24 іранських дронів-камікадзе. Чому силам ППО важко збивати БПЛА розповів Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що іранські дрони-камікадзе, якими війська РФ регулярно атакують українські міста, залишаються складною ціллю для сил ППО, попри їхню невелику площу і швидкість.

Про це розповідає НСН.

Залишаються складною ціллю – чому силам ППО важко збивати БПЛА

“Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об’єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином”, – наголосив Ігнат.

За його словами, силам ППО вдалося сьогодні знищити чимало дронів-камікадзе на півдні України. Окупанти атакували БПЛА з різних напрямків по різних маршрутах.

Під час повітряної атаки росіян на Україну в ніч на 18 вересня російські дрони-каміказе типу Shahed-136/131 атакували Подунав’я Одеської області.

Зафіксовано влучяання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Сили ППО збили 18 із 24 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131 та знищили всі 17 крилатих ракет.

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