У Збройних силах України розповіли, що окупанти частіше використовують небезпечні хімічні речовини на фронті. Використання стало системним

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ, передає НСН.

Лише протягом останнього місяця мобільні групи Сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 371 випадок застосування окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини. Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Окупанти частіше використовують небезпечні хімічні речовини на фронті – ЗСУ

Загалом з лютого 2023 року по березень 2024 року ЗСУ зафіксували 1412 випадків застосувань армією РФ боєприпасів, споряджених хімічними речовинами.

За словами ЗСУ, основним способом доставки є використання БПлА переважно зі скидом К-51 та РГ-ВО.

Зазначається, що цим росія порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни.

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