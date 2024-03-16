Окупанти атакували Україну дронами 16 березня – скільки цілей збила ППО

Російські окупанти атакували Україну дронами 16 березня вночі. Українські сили ППО знищили у небі 2 безпілотники

Про це повідомляють Повітряні сили, передає НСН.

Зазначається, що російські терористи запустили по Україні два ударні безпілотники типу Shahed.

“У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БПЛА типу Shahed на Харківщині”.

Російські війська зранку п’ятниці, 15 березня, атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих – медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.

Як ми повідомляли раніше, вранці 16 березня два безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області, в результаті чого виникли пожежі.

Під удар потрапили Новокуйбишевський на Сизранський нафтопереробні заводи.

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