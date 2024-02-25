Українцям розповіли, які документи та дані знадобляться для оформлення субсидії у 2024 році на комунальні послуги

Як передає НСН, про це повідомляється на урядовому порталі.

Так, якщо ви хочете отримати допомогу, для цього знадобляться такі документи:

заява;

право на доходи та витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

При цьому можна подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.

Подавати заяву на оформлення субсидії також можуть іноземці, однак вони мають законно перебувати на території України та мати документальне підтвердження цього.

Зокрема, додатково додаються такі документи:

копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо є борг за комунальні платежі;

довідка ВПО – для внутрішньопереміщених осіб;

договір оренди – якщо ви винаймаєте житло.

Оформлення субсидії у 2024 році – які документи потрібно надати

Якщо хтось мешкає в іншому місці, але зареєстрований у житлі, на яке ви хочете отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт непроживання. Це може бути довідка про проживання в іншому населеному пункті, документи про відбування покарання тощо. Додати до пакету документів слід і акти обстеження житлових умов (за наявності).

Слід зазначити, що відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду. ви хочете отримати кошти і знаходилися за кордоном сукупно понад 60 днів (у цьому періоді).

Так, у цей шістдесятиденний період не включаються:

дні службового відрядження;

лікування;

навчання;

догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами;

перебування за кордоном – протягом періоду військового стану в Україні та двох місяців після його припинення чи скасування.

Увагу українців також звернули на те, що соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на адресу домогосподарства таких осіб у період перебування їх за кордоном не розраховуються.

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